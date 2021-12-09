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Более половины россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году

В 2022 году 55% россиян ожидают повышения зарплат, еще 33% ждут стабильности от работы

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Depositphotos

Более половины (55%) россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Согласно результатам исследования, 33% респондентов ждут от работы стабильности, 27% — надеются на адекватное руководство со стороны начальства.

При этом 26% участников опроса признались, что рассчитывают в грядущем году на карьерный рост. 19% граждан отметили, что для них важны новые и интересные вызовы и задачи на работе. На улучшение условий труда надеются 16% россиян, изменения системы мотивации — 15%.

Соответствующий опрос проводился среди совершеннолетних граждан из 387 населенных пунктов со всех округов России. В исследовании приняли участие 1600 человек.

Ранее сообщалось, что жители Москвы, при поиске новой работы, рассчитывают на зарплату, которая выше почти на 50%, чем в среднем по России. Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов заняла Москва.

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