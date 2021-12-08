Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Айза рассказала, почему не дает старшему сыну карманных денег 17:41
Путин заявил, что НАТО недружественна к России и объявляет ее своим противником 17:40
Путин ответил на вопрос журналиста о «нападении» России... 17:33
Инсайдер заявил, что Тедеско согласовывает контракт с «РБ Лейпциг» 17:31
Путин оценил переговоры с Байденом как позитивные 17:27
Помощник Юрия Антонова рассказал о его состоянии после замены сустава 17:22
Назарбаев заявил, что антироссийские санкции бьют по самому Западу 17:20
Фанаты «Йокерита» призвали клуб не ехать на матч с минским «Динамо» 17:18
Эксперты рассказали о неожиданном последствии COVID-19 17:17
Ученые выяснили, как электронные устройства влияют на психику 17:17

Сбер признан лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер победил в нескольких номинациях премии Go Banking Awards 2021, которую организует digital-агентство Go Mobile. Банк победил в номинациях Лучший мобильный банк 2021, Лучшее мобильное приложение, Лучшее мобильное продвижение и Лучшее ASO премии.

Эксперты премии высоко оценили мобильное приложение СберБанк Онлайн, месячная аудитория которого превышает 73 млн человек, что делает его одним из самых популярных банковских приложений в мире.

«Каждый год ставит перед нами новые задачи по развитию СберБанк Онлайн и для нас очень важно, чтобы и при дальнейшем расширении функциональности приложение оставалось таким же удобным в использовании. Над этим работают сотни команд, и я очень рад, что наши клиенты высоко оценивают результаты этого труда. И, конечно, мы благодарны команде Go Banking, которая ежегодно готовит подробный отчёт о состоянии мобильного банкинга в стране, он помогает нам следить за тенденциями и дальше совершенствовать наши приложения», — сказал вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

В 2019 и 2020 годах Сбер также становился победителем общего рейтинга Go Banking и лауреатом в главной номинации премии («Лучший мобильный банк» и «Работа с мобильной аудиторией» соответственно).

Впервые отчет о мобильном банкинге Go Banking был выпущен в 2017 году. Впоследствии на его основе был сформирован рейтинг успешных игроков рынка, причем методология учитывала не только удобство использования приложения, но и уровень «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешность продвижения. На основе данного рейтинга в 2019 году была учреждена ежегодная премия Go Banking Awards. В 2021 году победители рейтинга были объявлены в 5 номинациях: 1) лучший мобильный банк; 2) лучшее приложение; 3) лучшее ASO (app store optimization, комплекс мер по оптимизации приложения); 4) лучшее продвижение; 5) самый инновационный банк.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть