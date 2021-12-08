Спрос на топливо в России к концу года побьет допандемийные значения

Потребление бензина и дизтоплива в России в 2021 году превысит значения до пандемии. Об этом пишет «Коммерсант».

Рост потребления на бензин и дизтопливо за январь-ноябрь 2021 года оказался на 4% и 4,7% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Совокупный объем отгрузки бензина на внутренний рынок за 121 месяцев составил 33,3 млн тонн и дизтоплива – 35,9 млн тонн. Потребление топлива растет, несмотря на то, что оно постоянно дорожает.

«Потребление растет в связи с увеличением использования личного транспорта и такси, в том числе и на маршрутах между городами, в условиях ограничений на международные авиаперевозки», — отметил вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов.

В Минэнерго считают, что вслед за ростом экономической активности населения и бизнеса спрос на основные виды топлива полностью восстановился. Из-за того, что качество топлива повышается и ведется борьба с суррогатом, спрос на него будет расти и в дальнейшем.

Сейчас власти обсуждают изменение параметров демпфера, который компенсирует нефтекомпаниям часть потерь от сдерживания цен на заправках. Благодаря этому их рост замедляется при возможных колебаниях конъюнктуры.

При этом демпфер разрабатывался для диапазона цен на нефть в $40–60 за баррель. Однако в ноябре цены превышали $85 за баррель.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в начале сентября заявил, что Минэнерго больше не рассматривает запрет на экспорт бензина в качестве меры по стабилизации рынка в России.