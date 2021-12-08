Более половины россиян столкнулись с зарпатным рабством

Каждый второй гражданин России, устроившись на новую работу, столкнулись невозможностью выбрать банк, на счет которого наймодатель перечисляет заработную плату. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследовании агентства InDepth.

По данным агентства, 50,6% россиян получают зарплату через банк, выбранный работодателем. Более того, только в 15% случаев ущемление в правах мотивируется дополнительными бонусами для сотрудника и начальства.

«Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком», — выяснили в InDepth.

Как рассказали газете в крупном банке, причина текущего положения на рынке зарплатных проектов заключается в монополии основных игроков.

Ранее сообщалось, что почти половина самозанятых в России получают более 60 тыс. рублей в месяц