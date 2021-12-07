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США пригрозили России полной изоляцией от мировой финансовой системы

США пригрозили России изоляцией от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину Москве грозит полная изоляция от мировой финансовой системы. Об этом она сообщила на слушаниях в Конгрессе, передает ТАСС.

«То, о чем мы говорим, по сути будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли», — сказала она.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Германия будет готова к серьезным мерам в случае «вторжения» России на Украину.

До этого сообщалось, что преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена заняла тема Украины и отсутствие прогресса в минских соглашениях.

Байден акцентировал «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи границ Украины. В ответ на это Путин заявил Байдену, что не следует перекладывать ответственность на Россию, так как, по его словам, НАТО предпринимает «опасные попытки освоения территории Украины».

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