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Маткапитал предложили индексировать ежегодно по уровню инфляции

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Поправку в существующее законодательство предложила внести вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова на пленарном заседании в Госдуме.

По действующему законодательству размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Теперь же после принятия поправки в закон размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года. Он будет устанавливаться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации.

7 декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что материнский капитал с начала реализации программы в 2007 году получили почти 12 млн россиян.

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