Минтруд подготовил предложения о новой компенсации для пенсионеров

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство по поручению президента России Владимира Путина подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом он сказал в ходе правительственного часа в Государственной думе 7 декабря, передает РИА «Новости».

Министр напомнил, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако инфляция по итогам года будет немного выше. Котяков выразил надежду на то, в ближайшее время будут приняты соответствующие решения.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие бюджеты Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022-2024 годы.

5 декабря Минтруд РФ разработал новый порядок выплат пенсий. С 1 января 2022 года в России также вступят в силу новые правила выплаты пенсий.