Набиуллина сравнила пользователей суперсервисов с аборигенами, торгующими бусами

В настоящее время пользователи суперсервисов (т.е. многофункциональных мобильных приложений, связанных с определенным рыночным сегментом) вынуждены выбирать между изобилием различных предложений и сохранностью личных данных, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, на пленарной дискуссии форума «Финополис», сообщает РБК.

«Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные, и с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас предлагает — и точно ли это то, что нам нужно, и сможем ли мы в ситуации такого изобилия предложения сохранить здравые отношения?» — задалась вопросом глава Центробанка.

Она отметила, что разные представители банковского сектора, участвующие в дискуссии в «Финополисе», работают над развитием собственных бизнес-моделей.

«Одновременно начался выход в финансовую сферу представителей электронной коммерции», — добавила председатель Банка России.

Ранее «Известия» сообщили, что российским банкам планируют дать доступ к сведениям о супругах и детях потенциальных заемщиков.