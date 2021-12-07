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Европе спрогнозировали остановку промышленных предприятий из-за газа

Аналитик Косарева: российские газовые компании не смогут спасти Европу от замерзания

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Alik Keplicz/AP

По мнению экспертов, что похолодание в Европе, которое может стать самым сильным за последние 30 лет, и низкие запасы голубого топлива в хранилищах вскоре приведут к резкому подорожанию энергоносителей и остановке промышленных предприятий. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что стоимость одной тыс. кубометров газа на европейском рынке зафиксировалась на уровне $1 тыс.

Издание утверждает, что основная причина такой стоимости на топливо — холодная зима и весна 2021 года, которые привели к высокому потреблению топлива и низкому уровню запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ).

«Российские газовые компании при всем своем желании не смогут спасти Европу от замерзания. «Газпрому» принадлежит треть газового рынка, доля НОВАТЭКа на европейском рынке СПГ — около 20%. Кроме этого, в случае, если погода подведет государства Старого Света, о своем спасении должны подумать сами страны Европы, с помощью заключения новых контрактов», — рассказала управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Она утверждает, что стоимость газа в Европе продолжит расти.

Ранее стало известно, что к началу декабря из европейских хранилищ было отобрано 23,4% от объема газа, закачанного в этом году.

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