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В России банкам могут дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков

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Константин Кокошкин/Global Look Press

В России банками хотят дать доступ к сведениям о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается использование «Цифрового профиля», пишут «Известия».

Данные из единого государственного реестра ЗАГС потребовались финансовым учреждениям после того, как соответствующие отметки в паспорте стали необязательными. Информация о детях и браке необходима для оценки трат и платежеспособности гражданина. Кроме того, есть риски оспаривания сделок и трудности при установлении наследников, в случае, к примеру, смерти заемщика.

Как сообщает издание, работы по выводу данных через «Цифровой профиль» осуществляются в Минцифры и Федеральной налоговой службе. Этот перечень планируется расширить.

По словам президента Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, большинство банков, скорее всего, подключатся к системе после 2022 года. Он отметил, что Центробанк РФ поддерживает предоставление сведений о супругах и детях, так как она нужна и для качественной оценки рисков, и для обеспечения прав членов семьи заемщиков

В Банке России заявили, что россияне дали уже свыше 8 млн согласий для передачи своих данных через «Цифровой профиль», что свидетельствует о его востребованности как среди кредитных организаций, так и среди граждан. Этот канал позволяет оказывать услуги в цифровом виде и снижает издержки на проверку достоверности информации и документооборот. В настоящее время банки, используя его, могут получить 38 видов данных о человеке.

Ранее ЦБ РФ поддержал инициативы, направленные на получение банками доступа к истории паспортов россиян.

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