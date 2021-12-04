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На Украине назвали причину мягкой позиции США по «Северному потоку — 2»

На Украине заявили, что США позволили достроить «СП — 2», опасаясь выхода ФРГ из НАТО

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Global Look Press

Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала «Наш», что американский президент Джо Байден принял решение не противодействовать достройке «Северного потока — 2», чтобы ФРГ не покинула НАТО.

«Байден <…> говорит: «Мы будем Россию мочить», а сам дал возможность, чтобы (терминалы. — Прим. ред.) СПГ стояли (пустыми. — прим.), весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы. В итоге дали немцам, чтобы немецкая экономика развивалась, заключив с ними меморандум (по «СП2». — Прим. ред.) <…>, для того, чтобы немцы не вышли с НАТО», — цитирует Старикова ТАСС.

По словам полковника, ранее в Берлине заявляли о необходимости вывода ядерного оружия с авиабазы США — Рамштайн, расположенной в Германии, однако сейчас позиция поменялась.

Стариков также выразил мнение, что из Украины рассчитывают сделать «серую зону» — территорию, на которой будут проходить военные действия.

Ранее сообщалось: американский сенатор-республиканец Джеймс Риш выступил в Конгрессе США, заявив, что газопровод «Северный поток — 2» был создан якобы для того, чтобы «заменить» им газотранспортную систему (ГТС) Украины.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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