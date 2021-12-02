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Tranio выяснил, где россияне хотят жить, а где сидеть на пенсии

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Самой предпочтительной страной для переезда в 2021 году у россиян стала Канада, а вот провести пенсию соотечественники хотят в Германии. Об этом говорится в аналитическом отчете компании Tranio, составленном на базе 20 самых популярных запросов «Яндекса», связанных с эмиграцией.

Чаще всего россияне хотели переехать в Канаду. В месяц в среднем поступало более 23 тыс. поисковых запросов, связанных с эмиграцией в эту страну. Второе место заняли США, — около 17 тыс. запросов в месяц. Замыкает тройку Германия с результатом 14,5 тыс. запросов по поводу эмиграции. При этом все остальные страны не набрали и 6 тыс. запросов.

Встретить пенсию жители России хотели бы в Германии, которая лидирует по запросу «пенсия». В среднем было более 9,6 тыс. запросов в месяц. Второе место по популярности пенсии заняли США с результатом 6,3 тыс. запросов. На третьем Латвия с 3,2 тыс. запросов, затем Эстония (2,6 тыс. запросов) и пятую строчку занял Израиль (1,9 тыс. запросов). При этом россияне в этом году стали чаще интересоваться пенсией за границей. Соответствующих запросов за год было на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год россияне больше всего интересовались недвижимостью в Турции — 41,4 тыс. соответствующих запросов. За ней идет Испания с 25,9 тыс. запросов. В тройке также находится Болгария (22,2 тыс. запросов). Рост интереса по сравнению с 2020 годом наблюдается к недвижимости в Египте (+49%), Португалии (+39%), Греции (+35%) и Черногории (+30%).

Согласно исследованию образовательной платформы GeekBrains, 53% студентов IT-специальностей хотят уехать из России. Среди стран, куда хотела бы уехать молодежь, назывались США (25%), Великобритания (7%), Германия (6%) и Канада (5%).

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