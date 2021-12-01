В правительстве предложили облегчить работу малому и среднему бизнесу

Новые меры для развития малого и среднего предпринимательства обсудили в правительстве. Свои инициативы предложили участники заседания правительственной комиссии по развитию МСП, одна из которых об изменениях в Административный кодекс, дабы снизить давление на бизнес.

Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, инициативы максимально конкретные.

«Первая — дать предпринимателю «право на ошибку». Предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица», — пояснил он.

Кроме того, планируется отменить одновременные штрафы для юрлиц и должностных лиц. Ожидается, что это уберет лишние барьеры на пути развития малого и среднего бизнеса. Сегодня эти санкции применяются одновременно даже в случаях, когда виноват только работник, а предприниматель сделал все необходимое для выполнения установленных правил.

Также поправки в КоАП предлагают перейти к применению принципа «одна проверка — одна санкция». На практике это не позволит суммировать штрафы в рамках одной проверки.

Как отметил Исаевич, бизнес одновременно с совершенствованием законодательства также заинтересован в сохранении и расширении финансовых возможностей. Он пояснил, что Корпорация МСП планирует масштабировать свою «зонтичную» модель поручительств. В следующем году она должна помочь предпринимателям привлечь не менее 170 млрд рублей. Созданный по поручению президента механизм в этом году показал убедительные результаты.

«Первое — снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5% выше. Второе — заемное финансирование стало доступно даже тем предпринимателям, которые ранее не могли его получить. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит. Третье — доля малого и микробизнеса, она в портфеле составляет 97%», — сказал гендиректор Корпорации МСП.

Сегодня «зонтичный» механизм работает уже по всей стране, получить кредиты бизнес может через девять банков регионального и федерального уровней. За два с небольшим месяца под поручительства оформлено более 1100 кредитов на сумму чуть меньше 10 млрд рублей. Что немаловажно: каждый четвертый получатель заемных средств — представитель пострадавшей от пандемии отрасли.