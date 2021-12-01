Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России 18:38
Резцова: Губерниев и обо мне много гадостей говорил, он считает себя Богом 18:35
Седокова пожаловалсь на лицемерие в «ВИА Гре» 18:32
Лукашенко заявил, что украинская армия предлагала России защищать Крым от НАТО 18:32
Россиянин попытался отменить дорожный знак через суд 18:29
Сябитова объяснила, почему мужчины предпочитают красивых женщин 18:21
Foreign Policy: стратегия России, а не США на Ближнем Востоке была правильной 18:18
Росреестр стал искать неиспользуемую недвижимость с помощью нейросетей 18:17
Вирусолог Альштейн усомнился в создании универсальной вакцины от COVID-19 18:17
Военный эксперт раскрыл детали медиапровокации Запада против России 18:12

В правительстве предложили облегчить работу малому и среднему бизнесу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
freepik.com

Новые меры для развития малого и среднего предпринимательства обсудили в правительстве. Свои инициативы предложили участники заседания правительственной комиссии по развитию МСП, одна из которых об изменениях в Административный кодекс, дабы снизить давление на бизнес.

Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, инициативы максимально конкретные.

«Первая — дать предпринимателю «право на ошибку». Предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица», — пояснил он.

Кроме того, планируется отменить одновременные штрафы для юрлиц и должностных лиц. Ожидается, что это уберет лишние барьеры на пути развития малого и среднего бизнеса. Сегодня эти санкции применяются одновременно даже в случаях, когда виноват только работник, а предприниматель сделал все необходимое для выполнения установленных правил.

Также поправки в КоАП предлагают перейти к применению принципа «одна проверка — одна санкция». На практике это не позволит суммировать штрафы в рамках одной проверки.

Как отметил Исаевич, бизнес одновременно с совершенствованием законодательства также заинтересован в сохранении и расширении финансовых возможностей. Он пояснил, что Корпорация МСП планирует масштабировать свою «зонтичную» модель поручительств. В следующем году она должна помочь предпринимателям привлечь не менее 170 млрд рублей. Созданный по поручению президента механизм в этом году показал убедительные результаты.

«Первое — снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5% выше. Второе — заемное финансирование стало доступно даже тем предпринимателям, которые ранее не могли его получить. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит. Третье — доля малого и микробизнеса, она в портфеле составляет 97%», — сказал гендиректор Корпорации МСП.

Сегодня «зонтичный» механизм работает уже по всей стране, получить кредиты бизнес может через девять банков регионального и федерального уровней. За два с небольшим месяца под поручительства оформлено более 1100 кредитов на сумму чуть меньше 10 млрд рублей. Что немаловажно: каждый четвертый получатель заемных средств — представитель пострадавшей от пандемии отрасли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть