Альфа-Банк снова повысил ставку по накопительному Альфа-Счету до 8,5%

С 1 декабря новые клиенты и клиенты, которые впервые откроют накопительный Альфа-Счет, в течение первых двух месяцев будут получать 8,5% годовых с первого дня без условий. Проценты выплачиваются каждый месяц.

Клиенты, уже имеющие Альфа-Счет, получат до 8% годовых при покупках любой картой на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Счет можно открыть прямо в мобильном приложении, а также пополнять и снимать без потери ранее выплаченных процентов.

Премиальные клиенты получат повышенную ставку до 100 млн рублей на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях, а остальные – до 1,5 млн.

Также клиенты получат повышенные ставки по Альфа-Счетам в долларах США: 0,5% годовых в течение двух месяцев без условий и 1% по накопительному счету для премиальных клиентов.

Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков до 100 тысяч долларов США для премиальных клиентов, для остальных – без ограничений.