Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Первый канал перезапускает «Поле чудес» в новом формате 15:14
Ученые выявили фактор, мешающий некоторым людям запоминать лица других 15:13
В Татарстане задержали организаторов и посетителей дискотеки без QR-кодов 15:13
В Швеции первая женщина-премьер впервые назначила трансперсону на пост министра 15:08
Путин заявил, что победить пандемию можно только общими усилиями 15:07
Ученые выяснили, почему предки людей лишись крупных клыков 15:06
«АвтоВАЗ» перенес сроки завершения сборки пятидверной Lada Niva 15:01
Путин: рост ВВП за девять месяцев составил 4,6% 14:59
Суд признал экс-схимонаха Сергия виновным в самоуправстве и склонении... 14:58
Ученые выяснили, как сказывается COVID-19 у беременных на мозге плода 14:57

FinExpertiza: российский бизнес получил рекордную за 2,5 года рентабельность

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Самойлов/РИА «Новости»

С января по июнь 2021 года рентабельность товаров и услуг, проданных российскими крупными и средними предприятиями, достигла рекордных 12,5%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование аудиторской компании FinExpertiza.

Достижение 12,5% рентабельности стало максимумом со второго полугодия 2018 года, когда этот показатель составлял 12,7%.

За первые шесть месяцев 2021 года выручка российских предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей. Себестоимость составляет 74 трлн рублей. Также бизнес направил 11 трлн рублей на коммерческие и управленческие расходы. Чистая прибыль в первом полугодии составила 10,64 трлн рублей или 12,52% от расходов.

Наибольшая прибыль оказалась у бизнеса в Карелии (рентабельность 69,5%). На втором месте оказалась Еврейская автономная область с показателем 68,3%. Затем идет Мурманская область (62,9%) и Тыва (50,5%). Замыкает пятерку лидеров Астраханская область с показателем рентабельности в 50%. В Москве же рентабельность оказалась на уровне 10,1%, в Санкт-Петербурге — 6,2%.

Хуже всего обстоят дела в Амурской области. Там предприятия понесли убытки в размере 27% от потраченных средств. Затем идет Ингушетия с убытками в 20,3% и Чечня (убытки в 5,5%). Самой прибыльной областью оказалась добыча полезных ископаемых, где рентабельность продукции составила 33,8%.

В ноябре каждый второй предприниматель признался, что ему стало сложнее вести бизнес в пандемию. При этом большинство владельцев бизнеса уверены, что их дело могло бы стать более успешным благодаря дополнительным вложениям в пиар и рекламу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть