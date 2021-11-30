FinExpertiza: российский бизнес получил рекордную за 2,5 года рентабельность

С января по июнь 2021 года рентабельность товаров и услуг, проданных российскими крупными и средними предприятиями, достигла рекордных 12,5%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование аудиторской компании FinExpertiza.

Достижение 12,5% рентабельности стало максимумом со второго полугодия 2018 года, когда этот показатель составлял 12,7%.

За первые шесть месяцев 2021 года выручка российских предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей. Себестоимость составляет 74 трлн рублей. Также бизнес направил 11 трлн рублей на коммерческие и управленческие расходы. Чистая прибыль в первом полугодии составила 10,64 трлн рублей или 12,52% от расходов.

Наибольшая прибыль оказалась у бизнеса в Карелии (рентабельность 69,5%). На втором месте оказалась Еврейская автономная область с показателем 68,3%. Затем идет Мурманская область (62,9%) и Тыва (50,5%). Замыкает пятерку лидеров Астраханская область с показателем рентабельности в 50%. В Москве же рентабельность оказалась на уровне 10,1%, в Санкт-Петербурге — 6,2%.

Хуже всего обстоят дела в Амурской области. Там предприятия понесли убытки в размере 27% от потраченных средств. Затем идет Ингушетия с убытками в 20,3% и Чечня (убытки в 5,5%). Самой прибыльной областью оказалась добыча полезных ископаемых, где рентабельность продукции составила 33,8%.

В ноябре каждый второй предприниматель признался, что ему стало сложнее вести бизнес в пандемию. При этом большинство владельцев бизнеса уверены, что их дело могло бы стать более успешным благодаря дополнительным вложениям в пиар и рекламу.