В Кремле прокомментировали возможность переговоров с «Нафтогазом Украины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по теме продления или расширения транзита газа по газотранспортной системе Украины.

«Что касается транзитных дел — нужно адресовать вопрос «Газпрому». Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина, о том, что и для того чтобы что-то транзитировать, нужно это продать. Нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге. Пока «Газпром» не определится по этой линии, то обсуждение темы транзита стоит во второй очереди, сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», — пояснил Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2».

«Мы бы предпочли, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у «Северного потока — 2» не было. И не стояли никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей», — резюмировал Песков.

Ранее на Украине рассказали об отсутствии «даже намека» на переговоры о транзите газа.