В США ожидают снижение экономической активности из-за штамма «омикрон»

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла заявила, что распространение омикрон-штамма коронавируса грозит привести к снижению уровня трудоустройства и экономической активности в США, а рост неуверенности в экономике будет способствовать инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

«Рост заболеваемости коронавирусом и появление омикрон-штамма способны привести к снижению уровня трудоустройства, экономической активности и росту инфляции. Обеспокоенность из-за вируса может привести к тому, что люди будут бояться выходить на работу, что приведет к росту безработицы и разрыву цепочек поставок», — рассказала Пауэлла.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» является поводом для беспокойства, но не паники.

Глава государства подчеркнул, что новый штамм «рано или поздно» появится и в США, выразив при этом уверенность, что Соединенные Штаты сумеют его победить.

О выявлении нового штамма коронавируса сообщили 24 ноября британские ученые, отметившие его более высокую потенциальную угрозу. Так, получивший впоследствии название «омикрон» вариант имеет большее число мутаций. Ученые предположили, что штамм появился в Ботсване. По их словам, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в ЮАР и Гонконге.