Цены на перевозки китайских грузов с Дальнего Востока за год выросли в 2,5 раза

За год стоимость перевозок китайских грузов из Амурской области в европейскую часть России выросла на 154%. Об этом пишет «Коммерсант».

Помимо Амурской области, с ноября 2020 года подорожали перевозки из Приморья (на 97%). Также рост стоимости перевозок произошел в Забайкалье (114%).

Слабо изменилась ситуация лишь в Хабаровском крае, где цены, по сравнению с июнем, выросли — на 29% и на 71% за год.

Значительно выросло число заявок на перевозки, в частности из Приморского края, где ситуация на границе с Китаем достаточно сложная. Их количество в начале ноября, по сравнению с июнем, повысилось на 63%. Если сравнивать с аналогичными показателями 2020 года, то рост составил 212%.

В Забайкалье также сложилась непростая ситуация на границе, где наблюдаются очереди из грузовиков. В этом регионе число заявок, по сравнению с июнем, выросло на 24%. За год рост составил 161%.

Ранее сообщалось, что российские транспортные сети не могут справиться с возросшей нагрузкой, возникшей из-за того, что Китай решил отправлять больше товаров по железнодорожным и автомобильным маршрутам. На такой шаг китайские поставщики идут из-за желания сэкономить: доставка грузов морским путем дорожает.