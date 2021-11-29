В России себестоимость производства продуктов может подскочить до 25%

С 2022 года производство молока, соков, масла, кондитерских изделий, а также ряда других продуктов питания, возможно, подорожает на фоне новой концепции Расширенной ответственности производителей. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В результате запуска концепции РОП, как предполагается, себестоимость производства подскочит до 25%. В РОП не исключают повышения нормативов утилизации упаковки до 100%. Кроме того, может произойти индексация ставки экосбора для тех организаций, что не берут на себя переработку.

Российские компании оповестили о вероятном повышении цен на бытовую технику. Цены на нее могут вырасти на 15% в связи с новым запретом на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгоценных металлов.

Объясняется это тем, что бизнес на фоне запрета не сможет утилизировать свою продукцию по РОП и потребуется выплачивать экосбор.

Точных прогнозов, связанных с ростом себестоимости производства, в настоящий момент не приводится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности».