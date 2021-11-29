На бирже ICE цена нефти марки Brent достигла $75,18 за баррель

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года выросла на 5,01%, до $75,18 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 03.59 мск.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,62%, до $71,98 за баррель.

На фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса в Европе и в южных станах Африки, было зафиксировано резкое падение цен на нефть. Снижение происходили более чем на 10%, до отметки ниже $72 за баррель.

Страны ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти в январе. Среди причин этого решения называются ограниченные свободные мощности у России, снижение стоимости нефти из-за информации о новом штамме коронавируса и планы крупных импортеров по выпуску стратегических запасов на рынок.

По данным агентства, среднесуточная добыча нефти в ноябре составила 10,89 млн баррелей, что на 0,49% больше показателей добычи в октябре.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты просят у российской стороны увеличить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке.