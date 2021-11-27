Британский посол объяснила, как Украине перестать зависеть от российского газа

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс рассказала «Украине 24», как страна может стать энергонезависимой, особенно от российского газа.

Симмонс отметила, что для этого Запад должен инвестировать в зеленую энергетику.

«Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями», — рассказала дипломат.

Она также заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» действительно ослабляет Киев, она назвала его «стратегическим инструментом давления на европейцев».

Ранее на Украине выразили опасения, что «Газпром» может использовать «уловку» по газопроводу «Северный поток — 2», если будет создана дочерняя компания Nord Stream 2 AG как оператора этого проекта. Обозреватель предположил, газ в Евросоюз в обход Украины начнет поступать еще до завершения отопительного сезона.

Между тем глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заверил, что в подземных газохранилищах (ПГХ) страны содержится необходимое количество газа, чтобы пережить зимний отопительный сезон.