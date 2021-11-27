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Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство

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Эксперты заявили, что подделка завещания, фиктивный брак и чрезмерное давление на родственников наследодателя могут стать причинами утраты права на наследство. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сотрудника адвокатского бюро Елены Гладышевой, в случае выявления подделки подписи на завещании родственники могут обратиться в суд с требованием признать виновника недостойным наследником.

Юрист МКА «Князев и Партнеры» Екатерина Кутузова отметила, что фиктивный брак тоже считается основанием для лишения наследства. Доказательствами фиктивного брака могут стать раздельное проживание пары, пункты брачного договора, подразумевающие получение гражданства или свидетельства отсутствия общения между мужем и женой.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай добавила, что люди, оказывающие давление на наследодателя или его родственников с целью получения или увеличения доли имущества при составлении завещания, также могут лишиться права на наследство.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что с 1 января 2022 года предпринимателей ожидает снижение налогов.

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