Вучич: Сербия получит исключительные условия по долгосрочному газовому контракту от РФ

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия продлила на шесть месяцев Сербии цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно же, он (президент России Владимир Путин) понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные $270, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости (поставок), о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что «это очень хорошая цена».

По словам президента Сербии, он также обсудил с Путиным долгосрочное соглашение по поставке газа, которые пока не подписаны. Он добавил, что не имеет права обсуждать элементы договора, но после завершения шестимесячной стоимости на газ в $270 Сербия получит «исключительную цену на газ».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Сербии Александаром Вучичем заявил, что Москва и Белград договорятся о новых поставках газа.