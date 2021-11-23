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Ввод новых торговых центров в России превысил прошлогодние показатели на 88%

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Суммарный объем строительства торговых центров в конце года в России (исключая Москву) может составить 644,8 тыс. кв. м, что на 88% выше аналогичного показателя 2020 года и на 1% выше введенных торговых площадей в 2019 году. Об этом указывается в данных аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Газеты.Ru»).

Сейчас в России построено 16 новых торговых объектов с суммарной площадью 486,9 тыс. кв. м, пригодной для аренды. В топ-3 крупных реализованных проектов года входят ТРЦ «Планета» в Перми (83 тыс. кв. м), ТРЦ «Рамус Молл» в Нижнекамске (78 тыс. кв. м) и ТРЦ VEER Mall в Екатеринбурге (76 тыс. кв. м).

«В 2021 году мы продолжаем ощущать сильное влияние пандемии на отрасль. Во многих регионах вход в торговые центры возможен только по QR-коду, что сказывается на трафике и оборотах, а после крайне тяжелого 2020 года это все очень болезненно для бизнеса», — считает региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

По ее словам, сейчас наблюдается улучшение ситуации. Открываются новые объекты торговой недвижимости, выходят новые бренды, люди быстро возвращаются в ТЦ после снятия ограничений. Это вселяет надежду на то, что рынок торговой недвижимости сможет восстановиться в течение года.

Девелоперы отмечают, что в 2022 году суммарный объем нового ввода торговой недвижимости в России может достичь 869,9 тыс. кв. м торговых площадей.

Ранее сообщалось, что доля свободных коммерческих помещений в Москве увеличилась в годовом выражении почти на 3% и превышала 16,5% летом 2021 года, Аналитики считают, что на рынке все-таки удалось установить хрупкий баланс — новую «ковидную норму».

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