Властями распределены первые деньги на стратегические инициативы

Ко второму чтению в Государственной думе правительство разработало поправки к проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Документы размещены в базе законопроектов.

Парламент будет голосовать за бюджет 23 ноября.

К трехлетнему бюджету кабмин предусмотрел распределение ассигнований, зарезервированных на реализацию инициатив социально-экономического развития. Речь идет о более, чем 355 млрд руб.

В начале октября был утвержден перечень из 42 стратегических инициатив до 2030 года. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее говорил, что до 2024 года на эти инициативы из бюджета и Фонда национального благосостояния выделят около 740 млрд руб.

На ближайшие три года предлагается предусмотреть средства по семи блокам: образование, национальная экономика, здравоохранение, охрана окружающей среды, ЖКХ, культура и спорт.

По этим направлением разработано около тридцати федеральных проектов в составе стратегических инициатив. В будущем году на их реализацию планируется потратить 87,4 млрд руб., в 2023-м — 125,1 млрд и в 2024-м — 144,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в России утвердили прожиточный минимум на 2022 год.