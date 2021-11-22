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Путин: Россия готова бесперебойно поставлять газ в ЕС, в том числе с помощью СП-2

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе бесперебойно поставлять природный газ в Европу, в том числе с помощью «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис итальянского премьера.

В Палаццо Киджи также заявили, что Путин и Драги в своей беседе затронули ситуацию на Украине и на белорусско-польской границе. Также стороны обсудили динамику цен на энергоносители.

8 ноября в «Газпроме» заявили, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено, и он готов к запуску.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие противники, включая Украину.

Ранее Украина обвинила Россию в поиске особых условий для «Северного потока — 2».

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