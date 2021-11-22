Аналитики сообщили о 66-процентном росте офлайн-покупок в 2021 году

За три квартала 2021 года в России общее число офлайн-покупок продуктов выросло на 66%, а общая сумма – на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

Прошлогодний тренд перехода в онлайн в текущем году сменился на возвращение в офлайн. Однако средняя сумма, которую тратят россияне за один поход в продуктовый магазин с января по сентябрь 2021 года ниже, чем в онлайне – 703 руб. В прошлом году офлайн-статистику заметно скорректировала пандемия, считают аналитики.

По данным банка «Русский Стандарт», именно фуд-ритейл лидирует как по количеству, так и по сумме покупок в офлайн. За последние три квартала относительно аналогичного периода 2020 года заметно снизились как количество, так и сумма онлайн-покупок продуктов – на 88% и 91% соответственно. Это связано с тем, что в 2021 году россияне стали возвращаться к более привычному образу жизни, и начали снова ходить по магазинам.

Аналогичная ситуация со снижением онлайн-активности россиян на фоне ее роста в офлайне и в сегменте «бытовая техника и электроника». По данным Банка Русский Стандарт, за три квартала 2021 года общее количество онлайн-покупок гаджетов для дома, учебы и работы снизилось на 39%, а сумма – на 24%. В офлайне за три квартала 2021 года общее количество покупок бытовой техники и электроники, напротив, выросло относительно января – сентября 2020 года на 49%, а сумма – на 57%.

Лишь только в сегменте одежды и обуви наблюдается рост онлайн-покупок. Так, их общее количество в январе – сентябре 2021 года относительно января – сентября 2020 года выросло на 196%, а сумма – на 224%.

Россияне интересовались распродажами в онлайн-магазинах, приуроченными ко «Всемирному дню шопинга», в этом году в 1,5 раза активнее, чем в прошлом. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, проанализировав интерес россиян к покупкам 11 и 12 ноября.