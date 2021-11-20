Ушел из жизни сооснователь Subway Питер Бак

Сооснователь американской сети быстрого питания Subway Питер Бак умер в возрасте 90 лет. Об этом компания сообщила на странице в Twitter.

«Добросердечный физик и филантроп доктор Бак оказал долгосрочное влияние, оставив после себя дух упорной работы и преданности делу в каждой из почти 40 000 точек сети. Его дело продолжает Subway — бренд, над созданием которого он усердно работал», — говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется.

В 1965 году Питер Бак помог открыть первый ресторан Subway сыну своего друга — 17-летнему Фреду Де Люку, одолжив $1000. Де Люк решил продавать сэндвичи, чтобы оплачивать колледж.

К 1973 году предприниматели открыли 16 ресторанов в штате Коннектикут, а с 1974 года компания начала торговать франшизой, после чего заведения начали открываться по всей стране. Сейчас более 40 000 точек Subway открыты в 112 странах мира.