Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США обнаружили тело одного из самых разыскиваемых преступников 09:34
Канадский хоккеист не против получить российский паспорт ради поездки на Олимпиаду 09:25
В Крыму рассказали о шансах американцев прорвать оборону полуострова 09:23
На Украине беременная женщина умерла от коронавируса в больнице 09:18
Олич о своей карьере на посту тренера ЦСКА: если доверия нет, лучше не работать 09:10
Певица Хлебникова пыталась спастись из горящей квартиры до приезда МЧС 09:03
СК не стал возбуждать дело на петербурженку, прогнавшую детей-аутистов... 08:54
Noize MC выпустил новый альбом 08:43
В МИД Китая ответили на вопрос о пропаже теннисистки Пэн Шуай 08:29
В «Монако» отреагировали на новость о возможной продаже... 08:22

Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис в стране искусственно создан чиновниками. Об этом она сказала в эфире телеканала «Украина 24».

«Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы», — подчеркнула политик.

По ее словам, теперь чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Белоруссией и просят у нее аварийные перетоки.

«Если только будет -10°C и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что энергетического кризиса на Украине в принципе не может быть, поскольку Украина «отличается от всех остальных стран Европы»: у нее есть природные газохранилища на 38 млрд кубических метров.

Ранее сообщалось, что Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных подземных хранилищ газа (ПХГ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть