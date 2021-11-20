Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис в стране искусственно создан чиновниками. Об этом она сказала в эфире телеканала «Украина 24».

«Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы», — подчеркнула политик.

По ее словам, теперь чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Белоруссией и просят у нее аварийные перетоки.

«Если только будет -10°C и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что энергетического кризиса на Украине в принципе не может быть, поскольку Украина «отличается от всех остальных стран Европы»: у нее есть природные газохранилища на 38 млрд кубических метров.

Ранее сообщалось, что Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных подземных хранилищ газа (ПХГ).