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Международные резервы России выросли на $4,1 млрд

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Международные резервы Росси за неделю выросли на $4,1 млрд. На 12 ноября их общая сумма составляет $626,2 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным на 5 ноября, объем резервов составлял $622,1 млрд. ЦБ отмечает, что резервы выросли на 0,7% под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее сообщалось, что международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $623,2 млрд по состоянию на 29 октября. Таким образом, резервы за неделю увеличились на $1,6 млрд, прибавив 0,3%.

23 августа вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ). Всего было выделено 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд, из них $275 млрд достались развивающимся странам. Государства СНГ и Грузия получили $25 млрд, а Россия — около $17,5 млрд.

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