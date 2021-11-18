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Миллиардер дал совет по выживанию на пенсии

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Наличие дополнительной недвижимости для сдачи в аренду является ключом к комфортной пенсии. Об этом заявил президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, миллиардер Александр Шарапов в беседе с «Bn.ru».

«По-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки. И, кстати, не только в России: этот инструмент популярен, скажем, в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты и фондовые рынки, и страхование жизни, – все то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость», — объяснил Шарапов.

Он рассказал, что знает об арендах «пенсионных однушек» не понаслышке: такое жилье снимали его дети, друзья и знакомые. Миллиардер подчеркнул, что россиянин, которому повезло купить пять однокомнатных квартир, сможет «обеспечить полную занятость» своей супруге. В случае подобного успеха, по мнению Шарапова, стоит задуматься о покупке офисных площадей.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева объяснила, как получить максимальную сумму пенсионных выплат.

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