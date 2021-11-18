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Украина впервые в истории начала импортировать огурцы из России

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Depositphotos

Украина впервые в истории начала импортировать тепличные огурцы из России. Об этом сообщил отраслевой аналитический портал EastFruit, специализирующийся на освещении рынка плодоовощной продукции в Восточной Европе.

Отмечается, что российский огурец конкурирует по цене с украинским, несмотря на 10-процентную импортную пошлину, которую приходится уплачивать импортерам, поскольку Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Российской Федерацией.

«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг ($1,44 — 1,70 за кг)», — говорится в сообщении.

В связи с этим на Украину стали привозить огурцы из Турции, Белоруссии и России. В настоящее время гладкий огурец в России можно приобрести по 60 — 80 руб./кг ($0,82-1,09 за кг), а короткий бугорчатый – по 90 — 120 руб./кг ($1,23-1,64 за кг), считается, что это самые выгодные цены.

По данным портала, с января по август текущего года Украина импортировала рекордный объем свежего огурца – 12,1 тыс. т, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре сообщалось, что Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию в 2021 году.

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