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В Москве впервые общая стоимость всего жилья превысила $1 трлн

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

На начало октября 2021 года общая стоимость жилой недвижимости российской столицы составила 73,78 трлн руб., или $1,02 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Savills. Отмечается, что это максимальные долларовый и рублевый показатель за всю историю такой статистики жилой недвижимости Москвы.

Была подсчитана стоимость жилья на вторичном рынке и в новостройках, введенных в эксплуатацию на момент оценки.

Совокупная стоимость московского жилья выросла на 32% с января 2019 года, говорится в исследовании.

С начала 2021-го прирост составил порядка 20%, что эквивалентно 1,4 трлн руб. Это является максимумом за последние шесть лет.

Рост произошел в основном из-за активного строительства. Ввод жилья в столице по итогам трех кварталов 2021 года был на 53% активнее, чем за аналогичный период 2020-го С января по начало октября текущего года было введено 5,13 млн жилых «квадратов» — это на 3% больше, чем за весь 2020 год.

Ранее новостройкам Москвы предрекали снижение цен на 15-20%. Аналитики считают, что цены могут измениться из-за высоких темпов строительства. Сообщается, что при объеме жилого фонда в столице в сентябре этого года в 270 млн кв. м и среднегодовом темпе прироста населения в 0,9% потребность города в жилье составляет 3,8 млн кв. м в год.

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