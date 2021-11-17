В Минэкономразвития заявили, что годовая инфляция в России ускорилась до 8,1%

Инфляция в России на 15 ноября ускорилась до 8,1% после 8,07% неделей ранее. Об этом сообщается в экономическом обзоре «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития России, который опубликован на сайте ведомства.

По информации Росстата, инфляция за неделю с 9 по 15 ноября ускорилась до 0,18% после 0,09%, которую отметили с 1 по 8 ноября. С начала 2021 года потребительские цены выросли на 6,81%.

«Снижение темпов роста цен на продтовары продолжилось (0,19% после 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели) на фоне возобновившейся дефляции плодоовощной продукции (минус 0,35% после роста на 0,5%)» , — утверждается в еженедельном обзоре Минэкономразвития.

В документе ведомства подчеркивается, что на продукты питания, кроме овощей и фруктов, темпы роста с предыдущего раза не изменились.

Отмечается, что в секторе туристических и регулируемых услуг цены снизились на 0,02%. В это же время в непродовольственном сегменте цены выросли на 0,31%, в том числе на автомобильный бензин на 0,26%, указали в министерстве.

Ранее стало известно, что за неделю со 2 по 8 ноября инфляция в России замедлилась до 0,09% после 0,21% неделей ранее.