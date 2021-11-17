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Слетавший на орбиту миллиардер продал часть своей космической компании

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Virgin Galactic/Global Look Press

Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал примерно 6% акций принадлежащей ему космической компании Virgin Galactic на сумму $300 млн. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на документы компании.

По информации издания, Брэнсон продал около 15,6 млн акций и сократил свою долю в Virgin Galactic до 11,9%. Средняя цена продажи составила $19,25 за акцию. На фоне этой новости котировки Virgin Galactic по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября подешевели на 3,6% — до $18,32.

Брэнсон решил продал часть активов, чтобы поддержать свою бизнес-империю, в том числе туристический и развлекательный бизнес, который пострадал во время пандемии коронавируса, пишет издание со ссылкой на слова представителя Virgin Group.

Бизнесмен уже продавал акции Virgin Galactic: в апреле 2021 года на сумму около $150 млн, в 2020 году — на $300 млн. Общий объем продаж акций после начала пандемии коронавируса в денежном выражении уже превысил $1 млрд.

Брэнсон слетал на орбиту 11 июля 2021 года. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико. Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета. Всего полет длился около 1 часа.

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