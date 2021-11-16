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Bloomberg рассказал о перспективах иска экологов против «Северного потока — 2»

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Joerg Sarbach/AP

Маловероятно, что иск экологов немецкой природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по «Северному потоку — 2» будет удовлетворен, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на судей.

В суде объяснили, что решение по делу останется «предметом устных прений», в формате которых пройдут слушания. В настоящее время запланировано одно заседание.

Ранее высший административный суд в германском городе Грайфсвальд, в котором расположена крайняя точка газопровода «Северный поток — 2», рассмотрит жалобы экологов Deutsche Umwelthilfe против «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

«Газета.Ru» ранее рассказывала об обстоятельствах дела.

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