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Сербский журналист рассказал о «ловушках для Путина» в Европе

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Bela Szandelszky/AP

Сербский колумнист Боян Билбия заявил, что США пытаются подставить Россию, используя ситуацию на энергетическом рынке. Его статья опубликована в сербском журнале «Печат».

По мнению автора, американские аналитики убеждают европейскую общественность в том, что Европе не нужен газопровод «Северный поток — 2» вопреки прогнозам метеорологов о холодной зиме. Сами они «в Америке не ощутят на себе последствий повышения цен на газ и его дефицита», заметил журналист.

«Когда зима постучится в двери холодных квартир и пустых газовых хранилищ в Европе, весь гнев общественности будет направлен на Россию и Владимира Путина, и они [США] позаботятся об этом через свои СМИ», — написал Билбия.

Он подчеркнул, что таким образом Европа привыкнет к «отказу от зависимости» от российских энергоносителей и возложит вину за ситуацию на Кремль, который она будет представлять как «ненадежного и агрессивного партнера». США, по словам журналиста, ведут «грязную игру», используют «искусно расставленные ловушки», заставляя президента России Владимира Путина участвовать в дискуссиях по энергетическому вопросу и разъяснять российскую позицию.

Сербский журналист добавил, что в интересах России, чтобы никто искусственно не поднимал и не снижал цены на нефть и газ, что на протяжении десятилетий было «любимой игрой Вашингтона, каждый раз, когда обострялся конфликт с Москвой». Для европейцев же, отмечается в статье, дорогой американский газ представляется «правильным и политкорректным» ресурсом, поставленным «друзьями Европы».

«Северный поток — 2» укрепит позиции России и Германии, двух крупнейших экономических и геополитических конкурентов Вашингтона», — резюмировал автор.

Ранее стало известно, что газовые хранилища Европы начали пустеть.

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