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В «Нафтогазе» раскрыли потери Украины от запуска «Северного потока — 2»

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РИА «Новости»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал сумму, которую Украина будет ежегодно терять, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен. Об этом он сказал в беседе с агентством Reuters.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — заявил Витренко.

По его словам, по данной причине Киев все еще не теряет надежды заблокировать российский проект.

Также глава «Нафтогаза» высказал мнение, что трубопровод «угрожает мировой безопасности», и поэтому украинская сторона рассчитывает на помощь со стороны США.

«Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG. — «Газета.Ru»), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток — 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — сказал Витренко.

Накануне стало известно, что «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» примут участие в сертификации «Северного потока — 2».

До этого украинский президент Владимир Зеленский подсчитал потери Киева от запуска этого трубопровода.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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