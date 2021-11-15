Экономист Кульбака сомневается в отключении 13 млн корпоративных sim-карт

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака рассказал, что сомневается в вероятном отключении более 13 млн корпоративных номеров, зарегистрированных россиянами. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, маловероятно, что массовое отключение sim-карт, закрепленных за бизнесом, произойдет 1 декабря текущего года.

Как считает Кульбака, внесенные поправки в закон «О связи» указывают о рассогласовании действий государства, нацеленных на деанонимизацию участников рынка, компаний. При этом для бизнес-сообщества деанонимизация не является определяющей.

«Для корпоративных компаний важно, чтобы сотрудник постоянно был на связи, чтобы он не мог сказать, что у него кончились деньги на телефоне, чтобы можно было удостовериться, что он постоянно действует в интересах компании, что его телефон есть в корпоративной базе», — добавил экономист.

Также Кульбака обратил внимание, что государство не устраивал факт использования работниками телефонов, остающихся анонимными. Объясняется это тем, что корпоративные номера числились за предприятием и не были персонализированы.

«Судя по всему сейчас найдут компромисс, корпоративных номеров не уберут, деанонимизацию снимут, то есть государство будет знать, кто звонит с конкретного номера», — пояснил доцент экономических наук РАНХиГС.

Ранее стало известно, что в Минцифры указали на число подтвержденных на «Госуслугах» корпоративных sim-карт.

При этом в Роскомнадзоре заявили, что борьба с «серыми» SIM-картами не нарушит тайну связи.