Эксперт Бабин сообщил, что валюта подешевеет к Новому году

Предновогодние месяцы традиционно — самые худшие для рубля в году, так как в этот период российская валюта в среднем больше всего дешевеет к доллару. Однако в этом этом году ситуация может сложиться иначе, рассказал агентству »Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По мнению эксперта, в основном курс рубля снижается из-за пика выплат по внешним долгам компаний. Также на это влияет спрос россиян перед новогодними праздниками на импортные товары и путешествия.

При этом, по словам Бабина, последние два года рубль укреплялся к концу года. Кроме того, эксперт подчеркнул, что изменения, связанные с пандемией COVID-19, могут надолго изменить привычные статистические закономерности.

«В ближайшие несколько месяцев поддержку рублю продолжат оказывать высокие цены на сырье. Они остаются недалеко от многолетних или исторических вершин, хотя и испытали за последние недели серьезную просадку, корректируя сильный рост предыдущих месяцев», — сказал эксперт.

В том случае, если обстановка на биржах существенно не ухудшится, то курс доллара США может находиться до конца года в диапазоне 69-71 руб., резюмировал Бабин.

Ранее финансист Артем Арзамасцев объяснил, что совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. По словам эксперта, в банках не знают, в каком состоянии откроются валютные торги в первый рабочий день, а для страховки кредитные организации расширяют диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты.