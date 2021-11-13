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Показатели чистой прибыли «Роснефти» оказались на 6% выше прогнозов

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Аналитики одного из крупнейших американских инвестиционных банков JP Morgan заявили, что чистая прибыль НК «Роснефть» оказалась на 6% выше их прогнозов.

На фоне сильного роста СДП (19% по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года) снизился чистый долг компании как в долларовом, так и в рублевом выражении.

Важно отметить, что «Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% «Восток Ойла». Условия были такими же, что и в сделке с Trafigura, средства от которой были получены уже в 3 квартале 2021 года.

Как считают аналитики, на данный момент оценка «Восток Ойл» не отражена в котировках «Роснефти», потому что при цене нефти Brent в районе $70 за баррель в 2021-2022 году, «Роснефть» предлагает дивидендную доходность 8-10%.

Напомним, «Роснефть» за 9 месяцев 2021 года снизила сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 8,4 млрд долларов. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении с начала года уменьшилось до 1,3х. Это минимальное значение за последние 2 года.

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