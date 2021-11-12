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Президент «Опоры России» назвал «произволом» действия металлургов во время пандемии

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Александр Поготов/РИА «Новости»

Повышение производителями цен на металл и изделия из него во время пандемии являются произволом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Калинин привел в пример ситуацию в конце прошлого года, когда стоимость металлопродукции резко возросла.

«Достаточно посмотреть, что происходит с внутренним рынком металла. Три монополиста подняли цены в 2,5 раза, и никто даже не отреагировал на этот произвол», — сказал он.

Цены на металл резко пошли вверх в декабре 2020-го и продолжили рост весной 2021 года. После этого ФАС начал проверку о картельном сговоре в отношении трех крупнейших производителей металла в России – «Северстали», ММК и НЛМК.

Вице-премьер Андрей Белоусов на фоне рекордных цен на металл заявил, что его производители получили сверхприбыли и «нахлобучили» государство на 100 млрд руб.

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