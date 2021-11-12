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Росатом запланировал производство аккумуляторов для России и Европы

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В Росатоме есть планы по налаживанию производства литий-ионных промышленных и бытовых аккумуляторов для сбыта на российском и европейском рынках. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачёв на полях климатической конференции ООН в Глазго, передает ТАСС.

«В моем понимании мы сможем создать производство [аккумуляторов] не только для России, но и для значимой части европейского рынка», — указал глава корпорации.

По его словам, в корпорации уже запущен «целый проект, который начинает локализовываться на земле». В нем участвует южнокорейская компания Enertech. В ее уставный капитал вошел отраслевой интегратор по накопителям энергии «Рэнера» в топливном подразделении Росатома ТВЭЛ.

Локально проект находится в Москве, но также планируется начать производство в Калининграде.

Ранее стало известно, что Росатом участвует в закрытых иностранных тендерах на строительство АЭС малой мощности.

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