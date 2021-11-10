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На AI Journey обсудили роль ИИ в решении глобальных проблем устойчивого развития

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В рамках международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey прошла панельная дискуссия «Стратегическая роль и экономический потенциал технологических компаний для решения задач в области ESG и устойчивого развития».

Модератором сессии выступил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он обсудил с глобальными лидерами и начинающими стартапами роль технологических компаний в развитии нового цифрового мира для решения глобальных проблем человечества, а также экономический потенциал применения ИИ в краткосрочной и долгосрочной перспективе для решения задач ESG.

Как отметил Александр Ведяхин, в современных условиях преуспевают компании, у которых есть долгосрочные стратегии, учитывающие экологичность, социальную ответственность и лучшие практики управления. Для выработки таких стратегий нужны огромные массивы данных, а также их обработка, оценка и точные прогнозы. И здесь не обойтись без возможностей ИИ.

Участники сессии подчеркнули, что для успешного использования ИИ для решения задач устойчивого развития компаниям необходимо становиться более открытыми с точки зрения распространения информации, в первую очередь это касается крупных компаний, которые могут почерпнуть много инноваций у стартапов.

Также в рамках первого дня AI Journey Сбер присоединился к партнерству Совета Европы с цифровыми компаниями. Формат партнерства Совета Европы с ведущими технологическими компаниями мира учрежден в 2017 году. Его цель — способствовать обмену опытом и взглядами по гуманитарным вопросам повестки Совета Европы в цифровой среде.

«Регуляторные вопросы разработки и применения искусственного интеллекта имеют принципиальное значение для будущего всего человечества. Четвертая промышленная революция разворачивается на наших глазах, трансформируя мир вокруг. То, какое будущее мы построим, напрямую зависит от того, как мы будем использовать технологии ИИ. И здесь необходимо договориться об общих правилах взаимодействия разных стран в связи с развитием этих технологий. Только так мы сможем создавать и успешно масштабировать управляемый, интерпретируемый, надежный и недискриминирующий искусственный интеллект, работающий во благо человечества. Партнерство Совета Европы с ведущими технологическими компаниями — важная площадка для решения этих вопросов», — отметил Александр Ведяхин.

Подобные партнерские соглашения уже заключены Советом Европы с 14 ведущими мировыми технологическими компаниями, включая Google, IBM, Facebook (Meta), Microsoft, Apple и другие. От России в программе участвует Kaspersky Lab.

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