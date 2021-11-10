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Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

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Joe Skipper/Reuters

Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК. Новая пошлина заменит временную, которую ввели в июне 2021 года.

Также был пересмотрен размер пошлины. Для Вятского фанерного комбината Segezha Group, входящего в лесопромышленный холдинг АФК «Система», ставка пошлины составит 14,85%. Ранее для предприятия она составляла 15,7%.

Аналогичный размер антидемпинговой пошлины установлен для UPM-Kymmene (завод в Чудово Новгородской области) и ряда других производителей.

Пошлина для предприятий группы «Свеза» Алексея Мордашова составит 14,4%, ранее им приходилось оплачивать пошлину в 15,9%.

Решение вступает в силу после его опубликования, говорится в сообщении ЕК.

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