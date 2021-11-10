Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК. Новая пошлина заменит временную, которую ввели в июне 2021 года.

Также был пересмотрен размер пошлины. Для Вятского фанерного комбината Segezha Group, входящего в лесопромышленный холдинг АФК «Система», ставка пошлины составит 14,85%. Ранее для предприятия она составляла 15,7%.

Аналогичный размер антидемпинговой пошлины установлен для UPM-Kymmene (завод в Чудово Новгородской области) и ряда других производителей.

Пошлина для предприятий группы «Свеза» Алексея Мордашова составит 14,4%, ранее им приходилось оплачивать пошлину в 15,9%.

Решение вступает в силу после его опубликования, говорится в сообщении ЕК.