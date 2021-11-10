«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США за $130 млн

«Росатом» заключил соглашение о продаже своей урановой «дочки» Uranium One Americas. Покупателем выступила американская компания Uranium Energy Corp. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщения российской госкорпорации и Uranium Energy Corp.

По соглашению, корпорация получит $112 млн деньгами и еще $19 млн облигационными займами. Для завершения сделки должны быть получены все необходимые разрешения регулирующих органов.

«Росатому» в Вайоминге принадлежит семь урановых проектов в бассейне реки Пауэр-Ривер и пять — в бассейне Большого водораздела. Uranium Energy Corp. владеет активами в Техасе, Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико и Парагвае. Эта покупка сделает его крупнейшим производителем урана в США. Как рассказал президент Uranium Energy Амира Аднани, сумма сделки представляет всего 12% стоимости всей компании, но при этом сделка позволит удвоить запасы урана.

Урановые рудники в США достались «Росатому» при покупке компании Uranium One, главным активом которой было месторождения в Казахстане. В 2009–2010 годах российская корпорация в обмен на казахские активы получил 51% акций U1, владевшей портфелем международных активов в Казахстане, США, Танзании и Намибии, а в 2013 году консолидировал 100% за около $1 млрд.

В свою очередь Uranium One Americas попал из этой сделки в громкий скандал. Госсекретаря Хиллари Клинтон и ее супруга Билла Клинтона обвинили в получении денег от российских компаний и помощи «Росатому» в получении контроля над этим стратегическим активом.

«Росатом» объяснил продажу американского бизнеса стратегией Uranium One по оптимизации портфеля уранодобывающих активов. Источник заявил, что у госкорпорации главный бизнес в Штатах — не природный, а обогащенный уран.

Ранее сообщалось, что «Росатом» подписал Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.