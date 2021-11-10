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Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом

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Савеловский суд Москвы отклонил первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты . Об этом сообщил РИА Новости адвокат Борис Башилов, представляющий интересы истца. Он уточнил, что речь идет о 16,6 биткоинах.

На момент составления иска их стоимость оценивалась почти в 45 млн рублей. Андрей Петров в 2018 году перевел на криптокошелек своего приятеля Игоря Тукана принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. Между мужчинами был устный договор, что за пять месяцев Тукан должен их инвестировать, а затем вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли.

Но ответчик так не вернул криптовалюту. Он заявил, что утратил ее. Во время совершения сделки не было соответствующего законодательства, но затем законодатель урегулировал этот вопрос. Пострадавший и его юрист сначала направили досудебную жалобу, а потом иск в суд.

«Заседание продлилось целый час, судья длительное время провела в совещательной комнате, но отказала», — рассказал адвокат о попытке подать первый иск в России по биткоинам. По его словам, судья заявила, что причины отказа объяснит позже.

Пострадавший намерен обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что мужчина научился бесплатно майнить биткоин и попал в тюрьму.

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