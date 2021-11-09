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Россияне перечислили самые простые профессии

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Depositphotos

По мнению россиян, профессии курьера, охранника и грузчика являются самыми простыми. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру», передает РИА «Новости».

Так, порядка 60% опрошенных назвали самой простой профессию курьера. Половина респондентов считают нетрудной деятельность охранника, а 48% — грузчика. Треть участников опроса отметили специальности проводника и бортпроводника, еще 26% — профессию актера.

При этом каждый шестой гражданин назвал несложной деятельность маркетолога. Еще 15% респондентов указали спортсмена и дизайнера.

«Для 14% участников исследования простой оказалась специальность музыканта. Каждый десятый (10%) респондент отметил профессию строителя», — говорится в исследовании.

Отмечается, что почти каждый десятый участник опроса подчеркнул, что простых профессий не бывает.

Участниками исследования, которое проводилось в ноябре, стали 6 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее пользователи популярного интернет-форума Reddit назвали самые неэтичные профессии.

До этого сервис «Работа.ру» перечислил самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке».

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