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На Украине призвали «грохнуть немцев» за Северный поток-2»

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Германия обязана заплатить Киеву за запуск трубопровода «Северный поток-2». Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале журналиста Юрия Романенко.

«Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», — сказал он.

По его словам, лучшее, что может сделать Украина, — «грохнуть немцев» за газопровод.

В Германии изучат просьбу «Нафтогаза» о привлечении Украины к процессу сертификации «Северного потока — 2».

По словам пресс-секретаря, те компании, которые были приглашены к сертификации, могут предоставлять свои заключения.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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