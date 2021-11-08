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ОПЕК проигнорировала призыв Байдена нарастить поставки нефти

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Dado Ruvic/Reuters

Страны ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) проигнорировали призывы Соединенных Штатов к наращиванию поставок. Таким образом президенту Джо Байдену придется искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции. Об этом заявила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм в эфире телекомпании CNN.

«ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть», — добавила Грэнхолм.

Использование товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти возможно для стабилизации внутренних цен на топливо, отметила министр энергетики. «Это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования», — указала Грэнхолм.

Джо Байден 2 ноября заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением. Он указал, что это приедет к дальнейшему росту стоимости топлива.

Также Грэнхолм во время интервью Bloomberg рассмеялась, когда ее спросили о ее плане по увеличению добычи нефти в Соединенных Штатах на фоне повышения цен на газ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента США Джо Байдена к крупнейшим производителям нефти во время саммита «Большой двадцатки» в Риме нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики.

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